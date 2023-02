Catania-Mariglianese, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi per la sfida di campionato alle 14:30.

Redazione ITASportPress

Catania-Mariglianese si gioca oggi, domenica 12 febbraio, alle ore 14:30. Andrà di scena il match valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie D girone I. Le due compagini si sfideranno allo stadio Angelo Massimino, casa degli etnei.

Catania-Mariglianese, le ultime Il Cataniacon la voglia di confermarsi saldamente in classifica (ora 57 punti all'attivo) e allungare sulle inseguitrici, la Mariglianese fanalino di coda per provare a trovare quel guizzo che possa dare la svolta al suo campionato.

Il tecnico dei padroni di casa Ferraro non si fida e per gli etnei cerca ulteriori stimoli: "Ho tutta la rosa a disposizione ed è meglio avere abbondanza. Sarà una partita difficile contro la Mariglianese e non bisogna guardare la classifica. Inoltre vogliamo continuare a fare bene anche perchè abbiamo qui il nostro presidente Pelligra", le sue parole in conferenza.

Da capire quale sarà lo schieramento delle due squadre con i rossazzurri che si dovrebbero orientare su un 4-3-3 mentre gli ospiti sul 3-5-2 o un 4-5-1.

Per il Catania dovrebbe esserci ancora Bethers in porta; Somma-Lorenzini centrali con Castellini e Rapisarda al rientro dalla squalifica sulle corsie. Rizzo, Lodi e Vitale a centrocampo ma con Palermo che scalipita. In avanti Chiarella e De Luca dovrebbero agire sugli esterni in attacco con Jefferson o De Respinis al centro.

Probabili formazioni e dove vederla — La partita odierna tra Catania e Mariglianese si giocherà, come detto, alle 14:30 per il campionato di Serie D. La sfida potrà essere seguita in chiaro ed in esclusiva TV, sul canale 11 del digitale terrestre (Telecolor) ed in live streaming sul sito www.telecolor.it al costo di 1,99 € (singola partita).

Di seguito le probabili formazioni nel dettaglio:

CATANIA (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini; Rizzo, Lodi, Vitale; Chiarella, De Luca, Jefferson.

MARIGLIANESE (3-5-2): Cappa; Esposito, Piscopo, Massaro; Tadeo, Oliva, Petruccelli, Monteleone, Cacciottolo; Terracino, Fiorillo.