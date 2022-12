Catania, Marino: “Vincere e fare spettacolo non è facile in D. Per la C il più è fatto”

L'ex allenatore del Catania Pasquale Marino ha parlato ai microfoni di Itasportpress

Pasquale Marino ex calciatore ma anche giocatore del Catania, ha condiviso ai microfoni di Itasportpress.it il suo pensiero sulla squadra etnea capolista in Serie D.

Che effetto le fa vedere i rossazzurri lassù?

"Bello perchè amo la piazza di Catania e dopo anni di delusioni adesso finalmente si gioisce. Non è così facile vincere anche in Serie D perchè prima bisogna conoscere il campionato. Costruire dal nulla non è semplice e la società di Pelligra ha lavorato bene".

Con un vantaggio di 11 punti il Catania è già in C?

"Bisogna essere fiduciosi ma mai abbassare la guardia. Il campionato di Serie D presenta sempre insidie e bisogna rimanere con i piedi per terra. Ma con il pubblico di Catania e con una squadra di grande qualità credo che il più è fatto".

Cosa la rende orgoglioso di aver allenato il Catania?

"Di essere stato un allenatore che è riuscito a portare in Serie A il Catania e di averlo lasciato sempre nel massimo campionato di calcio. Abbiamo fatto gioire una città intera per due stagioni. La promozione è stata fantastica e poi la salvezza raggiunta dopo tanti problemi extra campo un'altra perla. Una esperienza bellissima e in futuro...".

Abbiamo capito, vorrebbe tornare, giusto?

"Sì sarei felice di tornare sulla panchina etnea in futuro, non so quando ma a Catania e al Catania sono molto legato"

Catania si divide sul gioco che esprime la squadra di Ferraro. C'è chi sostiene che è meglio essere "risultatisti" che "giochisti" e chi il contrario. Lei è un tecnico "giochista"...

"Molto semplicemente per vincere bisogna avere un’organizzazione di gioco e questi risultati conseguiti dal Catania del tecnico Ferraro non possono essere frutto del caso. Poi se incontri avversari che fanno le barricate non è facile proporre sempre bel gioco. Alla fine quello che conta è vincere e il Catania ci riesce facendo cose straordinarie".