Catania, Marsura: “La spinta del Massimino uno stimolo per dare di più”

Il calciatore del Catania, Davide Marsura oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'allenamento ai giornalisti. Queste le dichiarazioni più importanti: "Stiamo lavorando bene e siamo pronti per affrontare al meglio la prossima gara. Le prime giornate non contano e solo a febbraio e marzo si potranno tirate le conclusione. Se giochiamo come contro il Crotone di partite ne vinceremo tante. Non gioco da maggio e non ho fatto bene il ritiro e tra qualche settimane sarò al top. Il mio sogno? Voglio vincere questo campionato. La filosofia di Tabbiani è stimolante e col Crotone la squadra ha applicato le idee del mister e sono rimasto sorpreso da come ci è riuscita in poco tempo. Il Massimino mi ha impressionato complimenti ai tifosi e questo ci spinge ancora di più a dare il massimo"