Massimino sfidò potenti del calcio e con Superlega di Agnelli sarebbe finita così

Nessuno come Massimino era capace di lottare contro i potenti del calcio

"MASSIMINO - I presidenti di un tempo, da Angelo Massimino del Catania, a Costantino Rozzi dell'Ascoli per finire a Romeo Anconetani del Pisa, sicuramente non si sarebbero fatti prendere in giro dagli Agnelli di turno in Lega. Loro ci mettevano altre armi per contrastare il furbo dirigente: la praticità e l’astuzia per essere imprenditori nati dal basso e non ereditando holding dai nonni ricchi e famosi. Immaginando uno scontro in Lega tra Agnelli e Massimino, è facile pensare a come sarebbe andata conoscendo anche le battute del Presidentissimo. Del resto la sua vita, è stata costellata da aneddoti che divennero ben presto un mito linguistico. “Andrea, na stu munnu c’è chi può e chi non può. Io può, tu no!. Facisti sta minchiata ora scumpari do palluni. Anzi sai chi ti ricu? Dopo sta mala compassa ca accucchiasti ca Uefa, ammuccati ‘ sti puppetti e mettiti na maschira”. Forse sarebbe andata così o forse no, ma quello che è certo, è che Massimino ai potenti del calcio sapeva come combatterli. C’era riuscito con Antonio Matarrese presidente della Figc che radiò il Catania, ma aveva lottato con tutti i potenti del calcio che lo ostacolavano in quanto ritenuto a volte scomodo per la sua astuzia. Gli chiesero: Presidente, che fa, non riconosce più la giustizia sportiva? "E chi l' ha detto? Il tribunale sportivo non lo discute nessuno. Io pago le multe e sconto le squalifiche. Ma qui non parliamo di un gol annullato, parliamo della cancellazione di una società da parte del signor Matarrese... Ma tanto lui ha l' immunità parlamentare... E poi dice che uno deve starsi zitto. Matarrese non accetta la giustizia italiana".