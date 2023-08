Catania, Mazzotta: “Contro il Crotone sarà dura ma possiamo vincere se daremo tutto”

Il terzino del Catania, Antonio Mazzotta oggi ha rilasciato ai cronisti presenti a Ragalna alcune dichiarazioni sul momento della squadra a pochi giorni dal debutto in campionato contro il Crotone: "Siamo a buon punto e stiamo capendo i giusti meccanismi che vuole il tecnico. Sicuramente saremo pronti contro il Crotone che è un avversario tosto che lo scorso anno ha perso il campionato solo per la presenza del Catanzaro. Sarà dura ma scenderemo in campo per vincere. A Crotone ho giocato 5 anni e mezzo ed ho ricordi bellissimi ma adesso devo dare tutto per vincere con il Catania. Stiamo svolgendo allenamenti duri con temperature alte ma le condizioni sono buone. Io titolare? Le scelte le farà il mister e questo vale per tutti i miei compagni di squadra. Io sono tornato a Catania con un carico di esperienza maggiore. La prima volta ho lasciato la Serie A per indossare questa maglia dunque ho tanta voglia ed entusiasmo. La rosa è composta da calciatori importanti per la categoria e ci dobbiamo sentire tutti responsabili e dobbiamo dare il 100% contro il Crotone sapendo che sarà dura".