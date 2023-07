Catania, Mazzotta: “Riportiamo questa piazza dove merita”

"Sono felicissimo di tornare a Catania. Non vedo l'ora di iniziare il ritiro con tanti stimoli e una società ambiziosa. Non vediamo l'ora di iniziare il campionato", ha detto Mazzotta .

"Come è nata la trattativa? Semplicemente appena ho sentito l'interesse del Catania la mia volontà era quella di venire a dare una mano. Io mi devo mettere a disposizione della squadra e dare il mio contributo. Il nostro obiettivo è fare il meglio di partita in partita e a fine anno vedremo cosa saremo stati in grado di fare".

"Conosco la piazza e in cosa sono diverso rispetto al passato? Qualche anno in più. Però la voglia è sempre la stessa. Catania è una piazza ambiziosa che merita alti palcoscenici e noi dobbiamo fare di tutto in campo per riportarla dove merita".