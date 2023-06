Catania, mercato decolla: nella lista di Tabbiani tanti nomi nuovi

A un giorno dall’inizio ufficiale del calciomercato, in casa Catania si continua a lavorare a fari spenti per la costruzione della squadra. Ma il mercato prende forma e già alcuni calciatori hanno raggiunto l’accordo e da domani potrebbero anche essere ufficializzati. Saranno loro i primi colpi dell'estate per il nuovo Catania di Tabbiani. Ieri sera l'arrivo a Catania del tecnico e nei vari colloqui con il d.s. Laneri si è discusso più dei giocatori da trattenere, rispetto a quelli da acquistare. Ma la lista di Tabbiani è già nelle mani della dirigenza e i primi due calciatori segnati sono già rossazzurri: si tratta del difensore Alessandro Quaini e dell'attaccante Marco Rosafio.