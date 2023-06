Catania, mercato e tanto altro al Massimino tra Grella e Tabbiani

Il mercato del Catania avanza tra valutazioni, contatti e incontri. C'è da programmare la nuova stagione di Serie C e si susseguono i summit in sede. Questo pomeriggio briefing al “Massimino”: il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella e il direttore generale Luca Carra hanno incontrato l’allenatore rossazzurro Luca Tabbiani e il preparatore atletico Paolo Bertoncini. Un incontro per mettere a punto il piano per la costruzione della squadra. Tabbiani domani ritornerà a Genova.