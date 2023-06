Catania, tanti calciatori nel mirino e c’è anche chi ha steso Baldini

In un Catania che cerca i tasselli giusti da mettere al posto giusto, le certezze da cui ripartire affiorano lentamente qua e là. Per rinforzarsi il Catania guarda anche a chi potrà crescere alla scuola di Luca Tabbiani per diventare un titolare del futuro, magari prossimo. Il piano per gli acquisti dettato dall’allenatore genovese, che nonostante sia in vacanza sta visionando diversi calciatori sulla piattaforma professionale di video e statistiche sul calcio e inoltre sta vedendo tutte le partite del campionato di Serie D del Catania, non riguarda solo i ruoli da coprire nell’undici di base (almeno nove sotto esame), ma si indirizza a più largo raggio nell’intero organico.