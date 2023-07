Catania, mercato in fase di stallo ma scatta il gioco delle coppie

In attesa di altri annunci che potrebbero arrivare entro il fine settimana, il Catania di mister Luca Tabbiani avrà due interpreti per ciascun ruolo. Questo l’obiettivo che il d.s. Antonello Laneri si è posto nella costruzione della rosa che dovrà affrontare la stagione 2023/24. In questo momento i rossazzurri non sono ancora completi in tutti i reparti, ma quasi. Anche se qualcuno della scorsa stagione non è stato confermato, ci sarà comunque un doppione per ogni zona del campo. In questo momento in difesa l’eccezione è per il terzino sinistro, dove ci sono Castellini e Mazzotta mentre per il pacchetto dei difensori centrali, a Lorenzini e Somma ne andrebbero aggiunti altri due (Quaini più un altro) e infine per il lotto degli esterni difensivi, ne manca uno a destra che faccia coppia con Rapisarda.