Catania, mercato, senatori in partenza e ritiro: l’estate calda di Grella e Laneri

LA LISTA Grella e Laneri, ma anche Bresciano, dopo aver scelto l’allenatore per il 4-3-3 aggressivo e propositivo che contempla anche i bravi giocatori vincitori in Serie D, valutano una decina di profili che si possono cimentare con questo modulo. Tabbiani dirà la sua sul mercato e la società lo accontenterà visto che si aspetta da lui un grande lavoro e anche risultati importanti. Ma per far questo c’è di bisogno dell’appoggio di tutti i catanesi. Criticare a prescindere solo perchè il tecnico non ha un passato in Serie A o Serie B o non ha vinto un campionato di Serie C non è il miglior modo per iniziare un campionato difficile e complicato che presenta insidie partita dopo partita. Quando si registra un cambiamento tecnico ci possono essere momenti negativi che non devono spaventare, perché tutto serve per migliorarsi. Certo si può anche sbagliare ma bisogna avere fiducia del lavoro svolto dal trio Grella, Laneri e Bresciano.

ESPERIENZA -Il campionati di Serie C statistiche alla mano lo vincono le squadre che hanno tanti senatori in organico. Negli ultimi 5 campionati di terza divisione chi ha fatto il salto di categoria ha sempre avuto una età media che ha superato i 28 anni. Il Bari andò oltre i 30. Il Catanzaro in questa stagione è stato trascinato da Pietro Iemmello, un “ragazzino” di 31 anni. La C meridionale è un torneo per anziani. Non è solo il girone più a Sud d’Italia che premia i club di vecchi, al Nord però ci sono più giovani fenomeni. L'esperienza dunque è garanzia di successo. Questo avviene innanzitutto per l’ambizione delle proprietà in piazze importanti ed esigenti come Catania che ha sempre vinto con chi ha abitudine a certi palcoscenici. Il Catania farà fuori Jefferson, Litteri, Lodi e Sarno. Per gli ultimi due qualche dubbio c’è ma il centrocampista potrebbe essere confermato a una condizione: che accetti la panchina e che faccia da chioccia ai giovani. Per l’ex Triestina invece sarà determinante la sua condizione fisica. Tabbiani ha detto sì a Sarao, Russotto, De Luca e Giovinco.

RITIRO Il ritiro precampionato del Catania porterà al primo abbraccio con i tifosi rossazzurri che vogliono rivedere i loro beniamini più amati, godersi i primi acquisti e scoprire l’effetto che fa la nuova squadra con il nuovo allenatore. La dirigenza del Catania come anticipato da Itasportpress.it ha scelto Zafferana Etnea per un motivo: dovendo tesserare i nuovi calciatori solo dal primo luglio per evitare lunghi spostamenti e disagi organizzativi agli stessi atleti che arriveranno uno dopo l'altro come la scorsa estate, ha optato per questa nuova stagione di non andare fuori dalla Sicilia. La squadra si radunerà la terza settimana di luglio (probabile il 24) perchè è stata spostata la Coppa Italia. Il mister Tabbiani e la squadra rimarranno in altura nella località pedemontana per tre settimane. Visite mediche nel capoluogo etneo e poi lavoro a Zafferana.