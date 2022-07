Catania, mercoledì 3 agosto scatta il ritiro. A Ragalna in 24

La nuova stagione sta per cominciare per il Catania di mister Ferraro

Tra qualche giorno suonerà la prima campanella per il Catania. La stagione 2022/23 sta per iniziare e sono tante le novità che cominciano ad arrivare, Tra poche ore infatti sarà annunciato il tecnico che è Giovanni Ferraro, un mister che in base ai giocatori costruisce il modulo e poi li fa rendere al massimo. Persona umile ma con grande competenza visto che sa come far applicare i propri principi di gioco.