Catania-Messina: divieto di vendita per gli ospiti e settore chiuso

Novità per quanto riguarda Catania-Messina, sfida valida per la Coppa Italia di Serie C e in programma allo stadio "Angelo Massimino" per la serata di mercoledì 4 ottobre (alle ore 20;45). Come annunciato dalla società rossazzurra, è stato imposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina . Inoltre, è stata anche annunciata la chiusura del settore ospiti.

Catania-Messina, settore ospiti chiuso: la nota della società etnea

Con una nota sui propri canali ufficiali, il Catania ha annunciato il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Messina. Di seguito, il comunicato ufficiale del club rossazzurro. "In vista della gara Catania-Messina, in programma mercoledì 4 ottobre alle ore 20.45 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia Serie C 2023/24, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Messina per qualsiasi settore dell'impianto sportivo e la chiusura del settore ospiti". A Catania dunque, come prevedibile-saranno assenti i tifosi del Messina, squadra reduce dall'ottimo successo in campionato contro l'Avellino.