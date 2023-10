Catania-Messina, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Le possibili scelte di Tabbiani e Modica per Catania-Messina, sfida valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C

Redazione ITASportPress

Dopo la bella vittoria ottenuta allo stadio "Alberto Pinto" contro la Casertana (0-4 il finale, doppiette di Chiricò e Di Carmine), il Catania si prepara a tornare in campo. Al "Massimino" infatti, nella serata di mercoledì 4 ottobre andrà in scena la sfida contro il Messina, valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C. Una sfida che si giocherà a gara unica, che in caso di situazione di parità al 90' proseguirà con due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno e, eventualmente, verrà deciso dai calci di rigore.

Catania-Messina, le probabili formazioni — Per la sfida contro il Messina valida per la Coppa Italia, Luca Tabbiani darà respiro all'undici visto più volte in campo. Il Catania infatti, dovrebbe partire dal primo minuto con Bouah e Maffei in difesa, Zanellato con Ladinetti a centrocampo e il tridente composto da De Luca, Bocic e Sarao in avanti. Tra i pali, confermato ancora una volta Bethers dopo l'infortunio di Livieri. Il Messina invece, in campo ancora una volta con Plescia, Emmausso e Ragusa, pronti a creare pericoli per la squadra di Luca Tabbiani.