Catania mette le ali con un top e c’è novità anche a centrocampo

Gli esterni sono da sempre un elemento fondamentale nel gioco di Luca Tabbiani, tanto che l’allenatore ligure nel suo prediletto 4-3-3 li ritiene fondamentali per la fase offensiva e non solo. Le mezzali dovranno essere in grado di muoversi sia in copertura che negli inserimenti. Se a questo aggiungiamo il desiderio di avere due centrali difensori con le caratteristiche di Alessandro Quaini, cioè elementi bravi nell’anticipo e nella ripartenza dal basso, il nuovo Catania potrebbe essere un capolavoro. È lo schema 4-3-3 a cui fanno ricorso diversi allenatori sia pure con varie sfumature tattiche.