Catania, mistero Morimoto: per Wikipedia è dell’Acireale

L'ex attaccante del Catania collezionò 86 presenze con 15 gol realizzati

L'ex attaccante del Catania Takayuki Morimoto, dopo aver chiuso l'esperienza al Luqueno club della prima divisione del Paraguay, è svincolato, ma non per Wikipedia. Il giapponese infatti secondo l'enciclopedia online risulterebbe un calciatore dell'Acireale, club che milita in Serie D. Ma sia su Transfermakt che sul sito della squadra granata di Taka Morimoto non c'è traccia. Mistero insomma di un calciatore che a Catania arrivò nel 2006 appena 18enne e ben presto fu ribattezzato "Il Ronaldo del Sol Levante". A Bergamo, schierato in Atalanta-Catania nel finale, era il minuto 83, segnò la rete dell’1-1 dopo quattro minuti: «Un momento che non dimenticherò mai», disse. Poi la doppietta alla Roma.