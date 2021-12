Catania-Monopoli, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 21 la sfida di campionato

Agatino Santapaola

Catania-Monopoli si gioca questa sera, mercoledì 22 dicembre alle ore 21 per la 20^ giornata del campionato di Serie C girone C. Il match del Massimino verrà diretto dall'arbitro Collu di Cagliari.

Catania-Monopoli, le probabili formazioni

Qualche dubbio di formazione per entrambe le squadre ma è molto probabile che i 22 titolari di Catania-Monopoli possano essere i seguenti:

CATANIA (4-3-3) Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado, Greco; Russini, Moro, Russotto

MONOPOLI (3-5-2) Loria; Mercadante, Bizzotto, Riggio; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Il match tra Catania di mister Baldini e Monopoli, gara valevole per la 20^ giornata di Serie C girone C, la prima del girone di ritorno, si giocherà come detto in precedenza oggi mercoledì 22 dicembre. Il calcio d'inizio della sfida che verrà disputata allo stadio Angelo Massimino di Catania è fissato per le ore 21:00.

Catania-Monopoli si potrà vedere in diretta su Eleven Sports: piattaforma visibile, dopo aver sottoscritto l’apposito abbonamento, sulle moderne smart tv. Avendo invece un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Inoltre la sfida dei rossazzurri si potrà inoltre vedere su Sky Sport, al canale numero 252 del satellite. Non è invece prevista la diretta della partita su Rai Sport.

La gara del Massimino tra Catania e Monopoli si potrà vedere anche in diretta streaming. Per gli abbonati sarà disponibile il live del match su Eleven Sports e su Sky Go. Esiste anche un'altra alternativa per vedere la partita in diretta. Si tratta di un servizio che permette la visione delle partite di Serie C anche ai residenti all’estero, ovvero 196 Sports.