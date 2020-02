Catania-Monopoli, un minuto di raccoglimento per Gaucci

Domani in occasione del match casalingo del Catania contro il Monopoli, minuto di raccoglimento per ricordare il patron etneo. Questo il comunicato del sodalizio rossazzurro: Il Calcio Catania piange la scomparsa di Luciano Gaucci, patron del nostro club dal 2000 al 2004. Il secondo anno della gestione dell’imprenditore romano fu il più felice dei quattro e la squadra dell’Elefante conquistò la promozione in Serie B, ottenuta nel 2002 dopo quindici anni di attesa.

In occasione della gara con il Monopoli, in programma domani alle 15.00, il Calcio Catania ha richiesto alla Lega Italiana Calcio Professionistico l’autorizzazione ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio. Al nostro ex presidente Riccardo ed all’intera famiglia Gaucci, sincere condoglianze.