Catania-Monterosi, probabili formazioni e dove vederla

Redazione ITASportPress

Catania-Monterosi si giocherà oggi, sabato 5 marzo 2022 alle ore 17:30 per la 30esima giornata di Serie C Girone C. Momenti diversi per le due squadre con i padroni di casa che devono fare i conti con le problematiche societarie legate alla possibile cessazione dell'attività dopo il dichiarato fallimento e la mancanza di offerte per acquistare il club.

Catania-Monterosi, probabili formazioni

Il Catania arriva dal rinvio del match contro l'Avellino e in precedenza dal k.o. contro la Paganese. Il Monterosi, invece, è reduce dal pari per 1-1 contro il Picerno. Questi i possibili 22 odierni:

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Simonetti, Rosaia, Greco; Biondi, Moro, Russini.

MONTEROSI (3-5-2): Alia; Rocchi, Borri, Mbende; Milani, Franchini, Parlati, Adamo, Cancellieri; Costantino, Ekuban.

Dove vedere la partita

Il match tra Catania e Monterosi verrà disputato allo stadio "Angelo Massimino" di Catania sabato 5 marzo. Il fischio d'inizio della partita è fissato alle ore 17:30.

Sarà possibile seguire in diretta tv Catania-Monterosi su Eleven Sports: basterà scaricare l'app sulle moderne Smart TV, registrarsi e attivare l'abbonamento dedicato, mensile o annuale, e selezionare l'evento. Per chi desiderasse guardare la partita in streaming, sarà possibile farlo sempre su Eleven Sports. In questo caso bisognerà collegarsi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile o annuale, selezionare la gara.

Esiste poi un'ultima alternativa valida per seguire il match. Si tratta di 196 Sports, piattaforma di streaming dedicata ai residenti all'estero.