Catania, Morello: “La nuova dirigenza si sposa con mie caratteristiche, è progetto serio”

“Mi ero interfacciato con il Catania. Avevo avuto un colloquio con la nuova dirigenza, c’eravamo anche visti. C’erano tutti i presupposti affinché si potesse concretizzare. La nuova dirigenza si sposa con le mie caratteristiche, è un progetto serio”. Cosi a TuttoMercatoWeb Davide Morello, ex portiere - fra le altre - del Torino e oggi direttore sportivo

“Non ci pensavo piu di tanto. Siamo professionisti. E non ho mai vestito la maglia rosanero. Anzi, quando si è presentata l’occasione ero entusiasta. La piazza è prestigiosa, storica”.

Perché non è il nuovo ds del Catania?

“Non lo so. Davvero. Avevo anche sentito qualche agente e qualche calciatore, pensavo di aver concretizzato. Ma non so perché sia saltata. Spero che sia stato un arrivederci…”.