Catania, Morimoto ricorda l’intervista pazza con Spinesi e Mascara: il post social

Il giapponese ha ricordato alcuni momenti vissuti al Catania

Certi amori ed esperienze di vita restano indelebili nella mente di chi li vive. E quanto vissuto a Catania, in città e con la squadra, evidentemente, per Takayuki Morimoto è indimenticabile. La conferma è arrivata in queste ore sui social dove l'ex attaccante giapponese ha condiviso un filmato con una simpaticissima intervista a cui era stato sottoposto dai compagni di squadra Gionatha Spinesi e Giuseppe Mascara, colleghi all'epoca in rossazzurro.