Catania, Moro: “Contro la Juve Stabia vittoria di squadra”

Autore di una doppietta oggi Luca Moro

Due gol e un assist. La partita perfetta di Luca Moro questo pomeriggio al Massimino. L'attaccante del Catania dopo il successo sulla Juve Stabia ha detto: "La partita è cominciata piuttosto bene e difatti i primi venti minuti in campo eravamo solo noi. Poi dopo aver subito due gol ci siamo abbassati ma dobbiamo fare attenzione in futuro. Oggi siamo stati squadra ed è andata bene. La mentalità fa tutto in questo momento e anche io devo lavorare di più. Certo la fiducia c'è e i gol mi stanno dando una spinta ulteriore".