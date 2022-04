Catania, Moro: “Mi mancherà esultare al Massimino, sotto la Nord”

Il post sul profilo Instagram dell'attaccante rossazzurro

Il messaggio dell'attaccante del Catania, Luca Moro dopo aver saputo dell'esclusione del club etneo dalla Serie C. Una decisione che cancella anche dagli almanacchi i 21 gol realizzati in stagione. "Non doveva finire così… Per la squadra che siamo, per il gruppo che si è creato, per l’intera città di Catania! Abbiamo fatto il possibile per far continuare questa favola, ma purtroppo ci sono cose che vanno oltre le nostre competenze. Volevo ringraziare tutta la squadra e le persone che ci hanno circondato per come mi hanno fatto crescere sotto ogni aspetto. Un grazie anche a Catania per come mi ha accolto e per avermi fatto sentire parte di una grande famiglia. Mi mancherà esultare al Massimino, sotto la Nord, ma il calcio è anche questo! Forza Catania