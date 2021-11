Catania, Moro: “Tripletta merito anche dei miei compagni”

Grande prova oggi dell'attaccante rossazzurro

L'attaccante del Catania Luca Moro autore di una tripletta oggi sul campo del Campobasso ha parlato in sala stampa sulla partita: "Sono contento per i gol mi dispiace non aver portato a casa i tre punti. Momento felice visto che andrò in Nazionale U20, un premio che arriva grazie al Catania e ai miei compagni visto che stiamo facendo grandi partite. All'inizio di campionato non mi sono posto obiettivi specifici ma avevo solo la voglia di fare bene a Catania. Il pallone del match che ho portato a casa, l'ho fatto firmare a tuti i miei compagni perchè li ho voluti rendere partecipi della mia tripletta. Mi dispiace non giocare contro Vibonese e Foggia ma spero di fare bene in nazionale".