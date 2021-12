Catania, Moro: “Una vittoria che ci ricompensa di tante amarezze. La doppietta…”

Sono 18 i gol in campionato del numero 24 del Catania

Una doppietta straordinaria che ha steso il Palermo e mandato in visibilio i tifosi del Catania. Luca Moro ancora re del Massimino. Il numero 24 etneo ha commentato la sua doppietta e la vittoria del derby: "Ci voleva questa vittoria e siamo stati ricompensati con gli interessi dopo tante amarezze. Dedico la doppietta alla mia famiglia, agli amici e tutta Catania. Partita dominata poi siamo rimasti in 10 e non è stato facile arginare il Palermo. La doppietta? Bisogna continuare a segnare fino alla fine del campionato. Club di A pensano a me? Fa piacere ma sono del Catania e rinviamo ogni discorso di mercato a fine anno".