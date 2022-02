Catania, Moro: “Voglio battere due record”

E' tornato a segnare su azione l'attaccante del Catania

L'attaccante del Catania, Luca Moro ha siglato contro la Turris il suo 21.mo gol della stagione in Serie C. Ai canali ufficiali il bomber veneto ha dichiarato: "Alle critiche ho risposto sul campo come preferisco io anzichè usare le parole. Anche se ho firmato per il Sassuolo continuerò a dare il massimo per il Catania fino alla fine della stagione. Non è facile giocare ogni tre giorni ma bisogna adattarsi. Sono contento per l'assist ma anche per il mio gol di testa. Catania più bello o concreto contro la Turris? Siamo usciti dal basso con coraggio contro la Turris ed è bello per i tifosi che sono venuti aver vinto in trasferta. Adesso vorrei raggiungere due record: quello di gol di Spinesi in una stagione in maglia rossazzurra e quello di Serie C per maggior numero di reti".