Catania, Mularoni: “I ragazzi hanno interpretato benissimo la partita”

Grande prova a Castellare di Stabia dell'undici del mister Mularoni

Il tecnico del Catania, Luciano Mularoni ha analizzato la vittoria sul terreno della Juve Stabia per 2-0 con la doppietta di Simonetti: "I ragazzi hanno interpretato benissimo la partita e hanno fatto tutto quello che avevamo preparato. Tutti hanno reagito bene dopo i 2 punti di penalizzazione e queste notizie ci caricano e noi non ci accontentiamo. La squadra ha lavorato benissimo in campo tenendo lontani gli avversari dalla porta. Simonetti ha fatto una partita incredibile questo pomeriggio. Ma tutti hanno fatto la partita perfetta. I tifosi anche se erano in pochi sono stati eccezionali".