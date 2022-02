Catania, Mularoni: “Il Picerno ha chiuso gli spazi e noi sbagliato in fase realizzativa”

L'analisi del tecnico del Catania dopo il ko interno col Picerno

Dopo la sconfitta contro il Picerno, sono arrivate le dichiarazioni del tecnico del Catania Mularoni, oggi al posto dello squalificato Baldini: "L'impatto è stato buono e abbiamo creato una palla gol importante. I nostri avversari al primo affondo hanno fatto gol e poi abbiamo provato a rimetterla in piedi ma non ci siamo riusciti. Merito del Picerno, ma non è stato il miglior Catania della stagione. Non abbiamo accusato stanchezza ma è stata solo una questione di spazi. L'occasione l'abbiamo avuta nella ripresa ma non siamo stati lucidi in fase realizzativa. Ma non siamo stati dominanti oggi e abbiamo sempre questi alti e bassi che sono una costante. I tifosi ci hanno incoraggiati e ci danno una forza incredibile noi cerchiamo di mettere tutto quello che abbiamo perchè questo popolo se lo merita. Non c'è tempo di piangerci addosso e pensiamo al match di martedì contro la Juve Stabia per rifarci e trovare punti importanti".