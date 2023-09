Catania multato per cori nella Nord contro il Palermo

Il giudice sportivo Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta di oggi ha multato il Catania FC "per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, al 40° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi di altra squadra avversaria che, direttamente o indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).