Catania, nel mirino il centrocampista Deli. Giovinco alla Virtus Francavilla

Il Catania mette assegno prima del gong il suo ultimo colpo di mercato. Il d.s. Antonello Laneri è vicinissimo a chiudere per il centrocampista 29enne Francesco Deli che ha disputato la scorsa stagione con la maglia del Pordenone. Con i ramarri 26 partite più una nei playoff con il Lecco. Tanta esperienza per questo centrocampista in C e in B dove ha collezionato 262 presenze e segnato 36 gol.