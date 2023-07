Catania, nel mirino l’ex Bari Ruben Botta

Secondo quanto riporta il portale Tuttomercatoweb, il Catania avrebbe messo nel mirino l'argentino Ruben Botta (33) svincolato dopo il biennio in maglia Bari. Si tratta di un calciatore importante che in Serie C sarebbe un lusso. Secondo Antenna Sud, Botta , potrebbe tornare in Argentina ma i biancorossi attendono sempre una risposta alla proposta di rinnovo presentata.

CHI E'- Cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors, Botta ha esordito con il Tigre: è arrivato in Italia nel 2014, acquistati dall'Inter che lo ha dapprima girato in prestito al Livorno, poi al Chievo. In seguito esperienza ai messicani del Pachuca, il rientro in patria con il San Lorenzo. Dopo una breve parentesi al Defensa y Justicia (allenato da Hernan Crespo), è tornato in Italia nell’ottobre del 2020, firmando per la Sambenedettese in Serie C. Poi l'esperienza a Bari dove ha vinto il campionato di Serie C ed ha sfiorato la Serie A.