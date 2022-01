Catania, nel mirino Simonetti del Piacenza

Un jolly ex Roma per il Catania

Un centrocampista centrale classe 2001 potrebbe approdare a Catania. Si tratta di Pier Luigi Simonetti che potrebbe arrivare dal Piacenza a titolo definitivo. Cresciuto nella Roma e romanista convinto, Simonetti ha parlato così del suo passato nel vivaio giallorosso: “Allenarsi al fianco di campioni come De Rossi, Dzeko e compagnia, è qualcosa di eccezionale. Il mio grande idolo però rimane Florenzi”. Col Piacenza in Serie C poche partite giocate: 9 presenze in campionato, solo una dal primo minuto.