Catania, nel mirino un attaccante brasiliano che gioca in B

Il Catania secondo quanto appreso da Itasportpress segue da molto vicino Murilo, attaccante brasiliano del Livorno. Il gioiello per eccellenza degli amaranto trascinati in B grazie ai suoi 11 gol nella stagione 2017/18, finora ha collezionato nel torneo cadetto appena 10 presenze ma senza sfondare mai la rete. Il tecnico del Catania Cristiano Lucarelli lo ha allenato la scorsa stagione e lo conosce bene. Il Catania ha già preso contatti con Murilo che adesso dovrà trovare l’accordo con la sua società essendo legato agli amaranto fino al 30 giugno del 2021. Per accaparrarsi le prestazioni del classe 1995 il Catania dovrà anche superare la concorrenza di club di Serie C ma Lucarelli è l’asso nella manica di Lo Monaco per convincere il calciatore a indossare la casacca rossazzurra. Sempre in chiave nuovi arrivi, oggi è il turno a Torre del Grifo di Vicente poi toccherà a Curcio. In uscita si registra l’interesse del Potenza per Curiale seguito anche dal Teramo. Per Lodi c’è la Triestina.