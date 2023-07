L'indiscrezione di TMW sul possibile interessamento della formazione etnea per il giocatore.

Luca Marrone, recentemente svincolatosi dal Monza, potrebbe approdare in Serie C. Dopo il Catanzaro, infatti, pare che un'altra squadra abbia messo gli occhi su di lui. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il difensore centrale e all'occorrenza mediano sarebbe il Catanianeopromosso in Lega Pro ad averlo messo nel mirino.