Catania, nessun positivo al primo test. Allenamento con il mister ‘mascherato’

I test e poi gli allenamenti a Torre del Grifo per i rossazzurri. Il Catania è già al lavoro agli ordini di mister Cristiano Lucarelli che oggi ha diretto con la maschera. Nella giornata odierna non è stata evidenziata alcuna positività al Covid-19. Nel pieno rispetto della normativa vigente, i calciatori hanno già svolto a Torre del Grifo una serie di allenamenti individuali per iniziare un percorso fisico che li dovrà portare in condizione accettabile per il debutto nei playoff del 1 luglio. Ci saranno anche Barisic e Esposito come riportato oggi da Itasportpress.it

