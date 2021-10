Catania, Nicolosi abbaia come cane a guardia di ovile ma sa che le pecore sono scappate

La crisi finanziaria del Catania è gravissima ma nessuno fa nulla per scongiurare il fallimento

Tutta la Catania sportiva e non solo ormai è stufa dei soliti teatrini dove i soci della Sigi da qualche mese non fanno altro che rimpallarsi colpe e responsabilità. La realtà è che nessuno vuole metterci più soldi e in atto c'è il fuggi fuggi generale dei soci con pec. che partono a raffica per ufficializzare il disimpegno. La spallata l'ha data Angelo Maugeri alla Sigi, una uscita che ha generato un botta e risposta con gli attori principali irritati, ma che non ha portato nulla di positivo.