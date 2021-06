Catania, Nicolosi: “Fatto grande sforzo per l’iscrizione”

L'azionista di maggioranza della Sigi ha parlato a Telecolor

L’azionista di maggioranza della Sigi, società proprietaria del Calcio Catania, Gaetano Nicolosi ha parlato a Telecolor dopo la presentazione della domanda di iscrizione per la partecipazione al campionato di Serie C: “Dopo aver consegnato sabato scorso la fideiussione a Firenze alla Lega Pro, stamattina mancavano delle somme e io e alcuni soci della Sigi abbiamo contribuito per raggiungere l’obiettivo di iscrivere la squadra. Vorrei sottolineare il grande apporto dei tifosi della curva Nord e alcuni sponsor, ma tutta la città ha dato un segnale importante. Abbiamo onorato le richieste della Covisoc. Ci sono delle interlocuzioni serie in corso ma con l’iscrizione della squadra possiamo intraprendere altre strade. Cederemo il club a chi ha più possibilità di noi per rilanciarlo. Stiamo anche lavorando per avviare un azionariato diffuso. Ci sarà un altro campionato da affrontare e speriamo che gli stadi vengano riaperti al pubblico. Adesso la società è molto chiara e vogliamo fare presto il nuovo Cda del Calcio Catania".