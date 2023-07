Catania: nodo portiere, difesa, centrocampo e attacco da completare. Tabbiani ne vuole 14

A piccolissimi passi comincia a prendere forma il nuovo Catania di Luca Tabbiani , tecnico che sarà presentato venerdì e non oggi causa la chiusura dell’aeroporto etneo. Dopo l’esterno d’attacco Mino Chiricò, i rossazurri hanno chiuso per lo svincolato ex Novara, Michele Rocca , che ha firmato un triennale. Poi c’è la pista calda che porta ad Alessandro Quaini , il difensore che vuole Tabbiani per il suo 4-3-3 essendo un difensore adattato ma è bravo con i piedi e anche veloce. Si cerca l'intesa con il Fiorenzuola e il Pisa per Quaini che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

ANNUNCI Da oggi via agli annunci visto che si partirà in ritiro tra quattro giorni e finora solo dieci sono gli uomini a disposizione del mister. Il d.s Antonello Laneri è molto vicino a chiudere diverse operazioni anche se ieri qualcuna è saltata come quella del portiere Andrea Dini che resta a Crotone. Arriveranno perlopiù svincolati, o forse quasi tutti quelli che saranno ufficializzati nelle prossime ore saranno a parametro zero. Altri sono lontani dall’accordo essendo contrattualizzati. Non ci risulta che Ruben Garcia e Felipe Curcio siamo obiettivi del Catania che invece è sulle tracce del regista Ladinetti e dello svincolato Zammarini ex Pordenone. Poi spazio ai giovani che saranno sei o sette in rosa. Il Catania ha un dialogo aperto con l’Inter.