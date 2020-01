Catania non riesce più a vincere: col Potenza pari deludente

Pareggio per 1-1 al Massimino tra il Catania e il Potenza in una gara davvero poco spettacolare che ha offerto qualche emozione solo nei primi 45’. Etnei annebbiati e mai incisivi, ospiti che non hanno offerto una prestazione degna sul piano del gioco. Il Potenza ha avuto un buon approccio passando in vantaggio dopo un quarto d’ora ma poi facendosi riprendere da Curiale al 33’ su calcio di rigore. Il Catania raccoglie un punto ma non gli applausi del poco pubblico presente al Massimino. In classifica etnei settimi con 30 punti e mercoledì di nuovo in campo per il recupero della 20.ma giornata. Al Massimino arriverà l’Avellino.

Cronaca -Primo tempo di grande difficoltà per il Catania che ha subito gli avversari passati in vantaggio al 15’ grazie alla conclusione di Ferri Marini. La reazione c’è stata dei padroni di casa arrivati al 21’ in zona gol con una conclusione di Barisic. Vitaliti con un diagonale velenoso ha sfiorato il raddoppio. Poi un grave errore di Giosa al 33’ con il difensore che ha toccato in area la palla con la mano e l’arbitro ha concesso il rigore trasformato da Curiale con un forte tiro centrale. 1-1 giusto per quello visto dopo la prima mezz’ora al Cibali. Nella ripresa Potenza vicinissimo al vantaggio al minuto numero 8 del secondo tempo ma la conclusione di Coccia è stata respinta da Furlan. Poi tanto nervosismo in campo e nelle rispettive panchine con la gara che sul piano delle emozioni e dello spettacolo non ha più offerto nulla. Il pareggio non fa felice il Catania che nel 2020 ancora non ha mai fatto bottino pieno.