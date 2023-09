Catania, non solo Livieri: il punto sugli infortunati verso Caserta

Il Catania di Luca Tabbiani alle prese con diversi ostacoli, sia in campo che fuori. Detto del gioco che fatica a decollare, con il centrocampo in forte difficoltà e risultati che non arrivano ancora (appena 4 punti in 4 gare del girone C di Serie C), il Catania deve fare anche i conti con l'infermeria. Dopo l'infortunio del portiere Livieri (per cui c'è la lesione muscolare), il numero dei calciatori attualmente ai box sale a sette, considerando anche Manuel Sarao. L'attaccante, nell'ultimo allenamento di Ragalna si è allenato a parte. Per lui nulla di estremamente preoccupante (un fastidio alla spalla), ma la sua presenza è al momento in dubbio per la delicata sfida contro la Casertana.