Catania, nuova denominazione, budget e investitori: le ultime

Pubblicato il bando per l’asta fallimentare per la cessione del Catania: da martedì 11 gennaio fino a venerdì 11 febbraio si potranno presentare le offerte

Il tribunale di Catania ha pubblicato questo pomeriggio il bando per l'asta fallimentare per la cessione del Calcio Catania. Da martedì 11 gennaio fino alle ore 12 di venerdì 11 febbraio si potranno presentare le offerte, che dovranno partire da una base d'asta di un milione di euro, con un rilancio minimo di 50mila euro. Nella relazione allegata nel bando per la vendita del titolo sportivo del Catania, ci sono vari elementi positivi, ma quello che agli occhi di un investitore è quello più importante si trova nel capitolo: Valutazione Azienda Sportiva Calcistica, ovvero la rosa della squadra è pari a zero. Cosa usuale in Serie C visto che non ci sono club che acquistano calciatori. Il nuovo proprietario potrà così fare un progetto tecnico tutto suo senza ereditare giocatori dalla precedente gestione.