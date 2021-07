Catania, nuovi test molecolari effettuati tutti negativi

I tre positivi di ieri avevano allarmato la squadra

Nessun altro caso di positività al Catania Calcio dopo i tre casi di ieri. Questo il comunicato del club etneo: Il Calcio Catania rende noto che i test molecolari effettuati in data odierna non hanno evidenziato ulteriori positività al Covid-19. Tira un sospiro di sollievo anche i tecnico Francesco Baldini che potrà continuare gli allenamenti con quasi tutti i calciatori in organico.