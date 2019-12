Catania, nuovo filone dell’inchiesta ‘Treni del gol’ in arrivo? Ci sarebbero 5 gare truccate in A

Secondo il sito Fanpage.it, ci sarebbero 5 nuove gare di Serie A e altre di Serie B manipolate e nell’occhio del ciclone c’è nuovamente il Catania. Parrebbe che un secondo filone dell’inchiesta ‘Treni del gol’ venga aperto con il coinvolgimento del patron etneo Antonino Pulvirenti e del club etneo. Un procedimento secondo Fanpage, giunto alla conclusione delle indagini preliminari e che si appresta a passare al varo del Gip. Le presunte partite truccate di Serie A risalgono tutte tra aprile e maggio del 2014. Sarebbero: Sampdoria-Chievo del 27 aprile 2014 (terminata 2-1 con la vittoria dei blucerchiati al 93’); Catania-Atalanta 2-1; Parma-Livorno 2-0; Napoli-Hellas Verona 5-1; Udinese-Sampdoria 3-3. Ma ancora non è finita, perché riporta Fanpage sarebbe stato concordato anche il risultato di Messina-Ischia (1-1) del 18 aprile 2015, in Lega Pro. Qui, secondo gli inquirenti, il ruolo principale sarebbe stato svolto dall’allora proprietario Pietro Lo Monaco, attuale amministratore delegato del Catania Calcio, nonché consigliere federale della Lega C.