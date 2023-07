Non c’è frenesia in questi giorni a Piazza Spedini, quartier generale del Catania. Il vicepresidente Vincenzo Grella e il d.g. Luca Carra sono al lavoro mentre il d.s. Antonello Laneri si trova in altra sede. Solo la prossima settimana si comincerà a fare sul serio per quanto riguarda la costruzione della squadra.