Catania, offerto un biennale al terzino Bouah. I dettagli

Il Catania ha un'interlocuzione in corso con il terzino Devid Eugene Bouah. Il difensore classe 2001 è svincolato e il club rossazzurro sta lavorando per un accordo di due anni. Bouah è scuola Roma e nell’ultima stagione ha giocato a Reggio Calabria in Serie B dove ha giocato poco collezionando appena 9 gettoni. Il Catania ci prova e nelle prossime ore si capirà se l'operazione andrà a buon fine. Il diesse Antonello Laneri prova ad anticipare alcuni club interessati all'esterno destro che prenderebbe il posto di Rapisarda che pare non rientrerà molto presto in campo. Non sta dando garanzie Castellini che sarebbe un adattato sulla fascia ruolo non suo.