Catania, oggi confronto Biagianti-Lucarelli per i playoff. La classifica con algoritmo dei rossazzurri

Il Consiglio federale ieri ha confermato che il campionato di Serie C non può andare avanti. Una decisione scontata vista l’impossibilità dei club di disputare le restanti partite che mancano, ma la Federcalcio ha varato, come anticipato da Itasportpress, i playoff e i playout mentre sono state ufficializzate le promozioni di Monza, Vicenza e Reggina in B e le retrocessioni delle ultime in classifica Gozzano, Rimini e Rieti che vanno in D ma annunciano ricorso. I 28 club di C dunque torneranno in campo a luglio per lottare per l’ultimo posto utile per la Serie B.

CATANIA AI PLAYOFF?

Catania – Dovrebbe esserci anche il Catania che attraversa una fase turbolenta. Parlare di cose rossazzurre è come utilizzare materiale altamente infiammabile. La società etnea ha l’obbligo di salvare la matricola o cedere il club in tempi brevi a chi ha un progetto più ambizioso (Sigi?) ma ha anche l’obbligo di scendere in campo e disputare i playoff anche con i ragazzi della Berretti. Sarebbe una vergogna gigantesca non partecipare ai playoff e dare forfait. Oggi la decisione finale dopo un confronto tra i ‘senatori’ rossazzurri capeggiati dal capitano Marco Biagianti e il tecnico Cristiano Lucarelli. L’unico calciatore che ha deciso di scendere dal carro con tre ruote del Catania è Di Molfetta che ha chiesto lo svincolo. Gli altri non vogliono scendere e se la vogliono giocare. Scelta coraggiosa ma anche condivisibile. Sempre oggi, dopo il probabile sì della squadra a disputare i playoff, ci sarà un confronto con la società etnea o quello che resta della dirigenza rossazzurra per discutere anche di stipendi. A partire da oggi l’intervento di sanificazione dei locali di Torre del Grifo.

FORSE 6 CLUB RINUNCIANO AI PLAYOFF

Le date – I playoff (inizio 1 luglio, finale il 22) avranno una formula slim e saranno in gara unica, finale compresa, sempre sul campo della squadra con il coefficiente migliore: si sorteggiano nei quarti gli accoppiamenti tra le quattro migliori e le quattro sfidanti, e nelle semifinali i due accoppiamenti. Altra decisione importante, è che chi vorrà rinunciare ai playoff sarà sanzionato con la sola sconfitta a tavolino: malgrado il contributo economico della Figc, pare che 5-6 club non se la sentano di organizzarsi.