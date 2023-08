Catania, oggi il sì della punta Di Carmine e Tabbiani gli chiede 15 gol

Non ha segnato tanto negli ultimi anni ma è evidente che la società ha fiducia in Samuel Di Carmine. L’attaccante 34enne che verrà ufficializzato oggi ha segnato in Serie B 4 gol nella scorsa stagione a Perugia e 5 con la Cremonese l'anno prima. Sempre a Perugia la sua ultima volta in doppia cifra: stagione 2017/18 in B Di Carmine realizzò 22 reti in 40 presenze e 13 l'anno precedente sempre con gli umbri. Ma adesso la nuova avventura a Catania e Luca Tabbiani ha finalmente l’attaccante che la società gli aveva promesso di prendere. L'allenatore etneo chiede a Samuel di tornare gollifero perchè per andare in Serie B servirà il suo contributo. Almeno 15 gol. Da oggi sarà ufficialmente rossazzurro e il mister potrà avviare la prima fase di collaudo in attacco per evitare problematiche in vista della partenza del campionato prevista per il giorno 1 settembre al Massimino quando bisognerà battere il Crotone. Di Carmine si andrà a collocare al centro con ai suoi lati Chiricò e Marsura.