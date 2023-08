Catania, Open Day il 23 agosto per i nati nel 2013

Catania FC promuove l'attività del proprio settore giovanile e intende favorire la conoscenza del club, della struttura e dell'organizzazione, riservando un'opportunità in tal senso ai giovanissimi calciatori nati nel 2013 e non ancora tesserati per il 2023/24: mercoledì 23 agosto dalle ore 9.00 alle ore 10.30, presso il campo sportivo comunale di Nesima, si terrà il primo Open Day stagionale. Per partecipare, occorrerà presentarsi muniti di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.