Catania, ore decisive per l’allenatore. Le ultime

Il club rossazzurro continua a cercare il nuovo allenatore: l'ex del Siracusa è in testa, ma c'è un problema ingaggio

Redazione ITASportPress

C’è Marco Turati in cima alla lista del Catania per il nuovo allenatore. L’ex calciatore del Siracusa, ma oggi vice di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, ha respinto la prima offerta del club rossazzurro. L’idea del ds Antonello Laneri è di un contratto lungo che ben si collega a un progetto a largo raggio. Lo snodo è però legato all’ingaggio: difficile per il Catania arrivare ai 150 mila euro di base all’anno della richiesta. Turati infatti ha un contratto con la Fiorentina fino al 2024 e percepisce questa cifra. Tuttavia, la forte voglia di Turati ad allenare un club importante come il Catania può agevolare una trattativa sicuramente complicata. Marco Turati, tifoso dell'Hellas Verona come ha dichiarato a Itasportpress.it. ha una stima sconfinata per Laneri: "Per la categoria è un lusso visto che con budget normali riesce sempre a far fare campionati importanti. Lui crea organici competitivi che poi sul campo danno fastidio a tutti" ha detto Turati.

TRATTATIVA - Turati vuole il Catania e se ci saranno riscontri positivi, tra domani e mercoledì potrebbe esserci un nuovo contatto del tecnico con la dirigenza etnea per entrare nella fase concreta dell’accordo. Che investirà i piani di mercato, seguendo le indicazioni del giovane tecnico. Ma la scelta del nuovo allenatore del Catania si sta sviluppando anche attraverso altre vie parallele. Il casting per la panchina del Catania si concluderà rapidamente anche in caso di infelice evoluzione dell’operazione Turati. Tanti i nomi che si stanno susseguendo tra le varie candidature. Come quelli di Fabio De Sanzo, Michele Pazienza ed Ezio Raciti. E nella graduatoria del momento l'allenatore dell'Audace Cerignola segue Turati anche se non è stata scartata la pista De Sanzo. Tutti allenatori che superano la soglia di stipendio prevista dalle norme della LND e sarà interessante capire come sarà pagato l'extra. Alcuni presidenti in passato hanno provveduto usando lo stratagemma dei contratti al calciatore pagati da altre società create ad hoc mentre altri hanno percorso la strada impervia dei diritti d'immagine. Questa è una grana non da poco conto in Serie D.

ABBONAMENTI - La società ha programmato di presentare la campagna abbonamenti 2022/23 già questa settimana ed è evidente che non potrà farlo senza aver prima ufficializzato almeno l'allenatore e aver ottenuto l'iscrizione in Serie D. Ma Catania ha fretta così come i tifosi.