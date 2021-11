Catania ottiene il massimo con il minimo: Russini stende la Vibonese

Prestazione non brillante ma tre punti importanti per la squadra rossazzurra

Il Covid oltre a impoverire i club ha veramente svuotato dal punto di vista della qualità la Serie C che a livello tecnico ha qualcosa di più del torneo di Eccellenza. Nel grigiore di stasera, tra svarioni difensivi, passaggi, cross e gol sbagliati, il Catania è tornato con tanta fatica alla vittoria senza subire gol e ha piegato la Vibonese per 1-0 nel recupero della 12a giornata. Primo tempo tutto facile per l'undici di casa che invece ha rischiato molto nella ripresa. Il Catania nonostante l'assenza del bomber Luca Moro ha vinto una gara importante che la proietta al decimo posto in classifica. Con un avvio a razzo contro la malcapitata Vibonese i padroni di casa sono passati in vantaggio con Russini al 5'. Ripresa con la Vibonese a spingere e il Catania a cercare il raddoppio su palle inattive e Monteagudo si è fatto pericoloso. Ma più aggressivi i calabresi che hanno sfiorato il pareggio in diverse circostanze. Partita vinta dal Catania al Massimino e ora, per conseguenza, c’è una classifica che si fa interessante in chiave playoff. Naturalmente c'è da mettere in conto la penalizzazione che presto arriverà e che ricaccerà indietro il Catania.